La viceministra de Prestaciones y Aseguramiento del Ministerio de Salud, Shirley Monzón Villegas, enfrenta cuestionamientos por presuntas incongruencias en sus declaraciones juradas de intereses respecto a su vínculo con su expareja, Jorge Guzmán Niño, exfuncionario del Estado que mantiene procesos judiciales abiertos y cuya defensa legal es asumida por el Estado.

Así lo reveló un informe de “Punto Final”. El tema cobra relevancia debido a que Shirley Monzón Villegas ocupa el cargo desde el 3 de noviembre de 2025, tras haber sido asesora del despacho ministerial, y cuenta con cerca de 20 años de trayectoria en el sector Salud.

Según los documentos presentados, Monzón declaró una relación sentimental con Guzmán Niño desde 2017, consignándolo como conviviente hasta 2024. No obstante, en 2025 dejó de declararlo como tal, aunque continuó registrando a su hermano y a su padre como cuñado y suegro, respectivamente, pese a asegurar que la relación ya había concluido.

De acuerdo al dominical, estas inconsistencias se produjeron mientras ejercía funciones como asesora del despacho ministerial durante la gestión de César Vásquez.

El informe periodístico dio cuenta que Jorge Guzmán Niño afronta un proceso penal por presuntos delitos de colusión agravada y negociación incompatible, además de una investigación preliminar vinculada a su labor en Superintendencia Nacional de Salud (Susalud).

Aunque Monzón señaló que su expareja deberá asumir responsabilidades en caso corresponda, se conoció que Guzmán logró que el Estado cubriera su defensa legal en dos procesos, uno de ellos pocos días después de dejar el Ministerio de Salud en mayo de 2025, periodo en el que la viceministra ya formaba parte del entorno cercano del despacho ministerial.