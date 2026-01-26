Una investigación de "Punto Final" reveló nuevos vínculos entre el empresario chino Zhihua Yang y el entorno político peruano, que se suman a los cuestionamientos por sus reuniones no registradas con el presidente José Jerí.

El reportaje muestra las conexiones que alcanzan tanto al actual mandatario José Jerí como al círculo cercano de la expresidenta Dina Boluarte, reforzando las sospechas sobre una presunta red de relaciones políticas y comerciales aún vigente.

Según el programa periodístico, Yang Zhihua mantuvo vínculos laborales con Nicanor Boluarte, hermano de la exmandataria, quien en 2023 fue contratado como asesor legal por empresas del empresario chino , entre ellas America Capon y Tengda Perú. Estas compañías operan desde el mismo inmueble donde funciona el chifa en el que Jerí fue captado reunido con Yang.

El reportaje también reveló que en 2022 la empresa Construcciones Capon, donde Yang figura como gerente general, contrató como asistente de gerencia a Claudia Boluarte, hija de Nicanor Boluarte, durante el periodo en que Dina Boluarte se desempeñaba como vicepresidenta y ministra del Midis.

El dominical dio cuenta que la empresa obtuvo contratos con el Estado por más de 3.5 millones de soles y habría sido subcontratista de una constructora china investigada por corrupción.

Estos nuevos hallazgos amplían el alcance del caso llamado “Chifagate” y mantienen bajo escrutinio público las conexiones políticas del empresario chino.