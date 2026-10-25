La plaza San Martín fue escenario este sábado de una nueva jornada de protesta en la que jóvenes, estudiantes y organizaciones sociales que se concentraron y exigieron al gobierno de Keiko Fujimori acciones concretas frente a la inseguridad ciudadana, las extorsiones, los incendios forestales y el incremento del costo de vida .

La movilización fue convocada por la llamada “Generación Z” y también reunió a familiares de víctimas de las protestas sociales de 2022 y 2023, quienes reclamaron justicia.

La concentración comenzó a las 4:00 p. m. y, una hora después, los participantes iniciaron su recorrido por el jirón de la Unión y las avenidas Grau y Abancay.

Con pancartas que exigían una reforma policial y respuestas ante la crisis ambiental, los manifestantes avanzaron por el Centro Histórico de Lima. Efectivos policiales restringieron su acercamiento a los exteriores del Congreso de la República.

Durante la jornada, los participantes cuestionaron la respuesta del Ejecutivo ante los incendios forestales registrados en regiones como Cusco, Puno, Junín, Apurímac y Amazonas. “Tuvo que llover para que recién se apagaran los incendios”, expresó una joven.

Asimismo, otra manifestante criticó la falta de planificación frente a las inundaciones que afectan a Piura y advirtió sobre la necesidad de adoptar medidas ante el fenómeno de El Niño.

La protesta también contó con la presencia de familiares de las víctimas mortales de las manifestaciones ocurridas entre diciembre de 2022 y junio de 2023, que reiteraron su pedido de justicia.

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