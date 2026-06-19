Con el fin de asegurar la continuidad de los servicios en el establecimiento de salud Tacala, el Ejecutivo aprobó una transferencia económica a favor del Gobierno Regional de Piura. El monto autorizado asciende a cuatro millones 445 mil 547 soles.

El financiamiento cubrirá las actividades de operación y mantenimiento del centro de salud entre junio y diciembre de 2026. Los recursos provendrán del presupuesto institucional del Ministerio de Salud.

La disposición fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 106-2026-EF, publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

La norma establece que el dinero transferido deberá utilizarse exclusivamente para los fines aprobados, quedando prohibido destinarlo a otros conceptos. El decreto cuenta con las firmas del presidente José María Balcázar y de los ministros Rodolfo Acuña, de Economía y Finanzas, y Juan Carlos Velasco, de Salud.