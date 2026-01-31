El Gobierno autorizó el desplazamiento del ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, para cumplir una comisión de servicios en Estados Unidos, donde participará en la Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos que se realizará en la ciudad de Washington D. C.

La autorización fue formalizada mediante la Resolución Suprema Nº 018-2026-PCM, difundida en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

El documento establece que el viaje del embajador en el Servicio Diplomático de la República se desarrollará del 3 al 6 de febrero.

Durante la ausencia del titular de Relaciones Exteriores, el despacho ministerial quedará a cargo del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda. Asimismo, la norma precisa que el viaje no genera derechos a exoneraciones tributarias ni a la liberación de pagos aduaneros.