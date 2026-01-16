El Gobierno oficializó un régimen temporal excepcional orientado a promover la profesionalización de conductores de transporte público y de carga, tras la publicación del Decreto Supremo N° 003-2026-MTC. La norma busca facilitar el acceso a licencias profesionales mediante mecanismos alternativos de formación.

La iniciativa contempla programas de entrenamiento gratuitos que serán desarrollados por las propias empresas de transporte terrestre durante el proceso de otorgamiento de licencias de conducir. Estos programas se aplicarán como alternativa a los requisitos tradicionales de experiencia.

El régimen tendrá carácter voluntario, excepcional y sin fines de lucro, con una vigencia de dos años. Está dirigido a postulantes a licencias profesionales de la clase A, en las categorías III-a, III-b y III-c, con el objetivo de fortalecer progresivamente el servicio de transporte.

Las empresas interesadas en brindar la capacitación deberán inscribirse en el Registro de Empresas de Transporte del Programa de Entrenamiento en la Conducción y cumplir con requisitos como contar con autorización vigente e infraestructura adecuada.