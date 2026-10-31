Las micro y pequeñas empresas (mypes) de las zonas declaradas en emergencia por el fenómeno El Niño 2026-2027 podrán acceder a garantías para obtener financiamiento y facilidades para reorganizar sus deudas.

El Gobierno autorizó el uso de hasta S/ 2.000 millones del Fondo Crecer para respaldar estas operaciones, mediante el Decreto de Urgencia N.° 015-2026, publicado hoy en el diario oficial El Peruano.

La norma establece que la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) utilizará los recursos disponibles para garantizar créditos en moneda nacional otorgados por entidades financieras y cooperativas elegibles.

La cobertura será del 90% para préstamos de hasta S/ 30.000, del 80% para montos entre S/ 30.001 y S/ 90.000, y del 70% para créditos de hasta S/ 300.000. En los sectores agropecuario, pesquero y acuícola, las garantías serán mayores: 95%, 90% y 80%, respectivamente.

Otra medida contempla la reprogramación de los préstamos respaldados por el programa Impulso Myperú.

Las entidades financieras evaluarán las solicitudes y podrán ampliar los pagos hasta por nueve meses, o hasta 12 meses para actividades agropecuarias, pesqueras y acuícolas. Además, se permitirá un periodo de gracia parcial de hasta tres meses, durante el cual los beneficiarios pagarán únicamente intereses y comisiones. La tasa de interés no podrá superar la que tenían antes de la reprogramación.

Tanto las garantías como las reprogramaciones podrán solicitarse hasta el 30 de abril de 2027.