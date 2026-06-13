El Ministerio de Salud aprobó la entrega de hasta cuatro millones de soles a los gobiernos regionales de Apurímac, Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna para fortalecer las acciones de atención ante los casos de sarampión registrados en el país.

La medida tiene como finalidad proteger la salud de las personas afectadas, así como contribuir a la recuperación y control del brote, que presenta transmisión local confirmada y un alto riesgo de expansión hacia otras zonas.

La transferencia económica fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 563-2026/MINSA, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano y suscrita por el ministro de Salud, Juan Carlos Velasco.

La resolución recuerda que el Decreto Supremo N.° 008-2026-SA declaró en emergencia sanitaria por 90 días a Lima Metropolitana, el Callao y diversos departamentos del país debido al brote de sarampión.