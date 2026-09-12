El Gobierno propone crear un registro especializado para reunir información sobre organizaciones criminales clasificadas como terroristas.

La iniciativa busca concentrar datos sobre sus integrantes, estructuras de mando, zonas de operación, modalidades delictivas y recursos financieros y logísticos.

La propuesta también contempla una coordinación especial dentro del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA), con participación de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa.

Según el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, la delegación de facultades permitiría reforzar las acciones contra la extorsión, el sicariato y el crimen organizado.

Otro de los cambios planteados apunta al uso de información de localización y geolocalización de teléfonos vinculados con investigaciones por extorsión, secuestro y sicariato. Además, se busca incorporar herramientas que permitan detectar patrones de comunicación relacionados con redes de extorsión, rutas de sicariato y organizaciones vinculadas a la minería ilegal.