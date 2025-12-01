El presidente José Jerí Oré resaltó en Cañete la importancia de las juntas vecinales dentro del trabajo preventivo contra la inseguridad.

Durante su intervención, señaló que estas organizaciones cumplen un rol clave en la protección comunitaria y destacó la necesidad de potenciar su capacidad de acción.

“Tenemos con ustedes un ejército de buenos vecinos, de buenos ciudadanos comprometidos con la labor de prevención para combatir la inseguridad ciudadana”, afirmó ante los asistentes.

El mandatario sostuvo que el Estado debe brindar un trato distinto a estas agrupaciones y dotarlas de más instrumentos para cumplir sus funciones. Recordó que ya se han dado avances en ese sentido, pero consideró que aún no son suficientes.

“Debemos darles un nuevo papel, darle las herramientas, reconocer verdaderamente la labor preventiva que representan las juntas vecinales” , indicó al remarcar que los incentivos adecuados permitirán que contribuyan con mayor eficacia.