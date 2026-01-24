El presidente de la república, José Jerí, anunció que los operativos de control territorial se intensificarán en distintos sectores de Lima Metropolitana y el Callao, zonas que continúan bajo estado de emergencia.
Según indicó, estas intervenciones buscan golpear directamente la capacidad operativa de la delincuencia y se ejecutarán con mayor firmeza en los próximos días.
En ese contexto, el mandatario subrayó que estas acciones permiten sacar de circulación armas y municiones, además de debilitar a las organizaciones criminales.
“La labor de control territorial permite retirar de circulación armas y municiones, así como reducir la capacidad de operación de los delincuentes y de las organizaciones criminales. Por ello, estas acciones se programarán con mayor contundencia en diversos sectores de Lima Metropolitana y del Callao”, remarcó. Asimismo, destacó que el viernes 23 la Policía Nacional logró desarticular diez bandas delictivas.
Jerí también señaló que, durante la jornada, la Policía Nacional dará a conocer el balance total de organizaciones criminales desarticuladas desde el 10 de octubre de 2025, fecha en la que asumió la Presidencia.
