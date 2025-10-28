La medida fue adoptada luego de que el último 27 de octubre Noblecilla recibiera un nuevo llamado de atención, advertido entonces como el último antes de la aplicación de sanciones.

Según la resolución de la sala especial, el abogado habría presentado documentos médicos de dudosa procedencia para solicitar la suspensión de una audiencia alegando problemas de salud de Betssy Chávez.

De acuerdo con los jueces, el personal de la clínica señalada descartó haber atendido a la exministra, lo que generó sospechas sobre la autenticidad de la receta médica presentada. Este episodio se sumó a una serie de incidentes protagonizados por Noblecilla durante el desarrollo del proceso judicial.

Ante estas circunstancias, el tribunal dispuso trasladar el caso a la Fiscalía de Santa Anita para las investigaciones correspondientes y sancionó al letrado con dos meses de suspensión por “quebrantamiento de deberes de la Ley Orgánica del Poder Judicial”. Además, ordenó su exclusión de seis sesiones, a partir del 28 de octubre.

Durante su intervención final, Noblecilla dedicó gran parte de su tiempo a cuestionar la conducción del juicio y a defender al expresidente Pedro Castillo. En su alocución, también criticó a los magistrados por su condición de provisionales.

“Yo me voy y voy a regresar cuando estemos en democracia y no voy a tener rencor (...) Ha sido un desgaste para mí haber estado en este juicio porque no ha sabido siquiera tener la altura, aún como provisional”, expresó antes de retirarse de la sala, luego de que su recurso de reposición fuera declarado infundado.

Tras su salida, la defensa de Betssy Chávez quedará a cargo del exministro Luis Barranzuela y del exprocurador César Romero.