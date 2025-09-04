Harvey Colchado denunció que viene recibiendo amenazas de muerte y acciones de reglaje contra él y su entorno familiar. Señaló que todo comenzó con mensajes a través de WhatsApp y luego se extendió a fotografías de sus hijos en sus centros de estudios, además de sujetos merodeando su vivienda.

El exjefe de la Diviac afirmó que la situación escaló hasta detectar presencia de policías en lugares que suele frecuentar.

“He detectado a un efectivo policial que trabaja en la Dirincri que estaba haciendo presuntos actos de marcaje y reglaje frente a mi oficina el día 15 de agosto (…) Estarían utilizando funcionarios policiales para realizar estas actividades vedadas”, dijo.

Colchado atribuyó estas acciones a sus denuncias contra el Gobierno en casos de corrupción.

Además, cuestionó que Juan José Santiváñez siga en el cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos, recordando sus antecedentes como abogado de personas vinculadas a organizaciones criminales.

“Santiváñez no puede estar como ministro (…) es increíble que el Congreso lo mantenga en ese lugar”, manifestó.