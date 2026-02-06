El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, hizo un llamado a los ciudadanos peruanos en el exterior habilitados para votar en las elecciones generales 2026, recordando que su participación puede ser determinante.

“El número de peruanos que hay en el exterior es bastante mayor que esa diferencia. Así que yo les pediría a los compatriotas que sean conscientes de que también de ellos depende el futuro de nuestro país y ojalá hagan caso a este llamado y acudan a las urnas” , declaró en RPP.

De Zela precisó que su cartera implementará dos acciones clave: facilitar al máximo el acceso a los locales de votación y garantizar la custodia de las urnas y actas.

“Queremos ser los garantes del voto, en el sentido de que funcionarios de los consulados en Estados Unidos y en todos los países del mundo van a viajar al Perú llevando personalmente las urnas con los votos y las actas debidamente custodiadas”, agregó.

El canciller recordó que son más de un millón de peruanos los inscritos en el padrón electoral del exterior, cifra que supera ampliamente la diferencia de votos que definió la segunda vuelta de la elección presidencial pasada.