A través de sus redes sociales, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó este martes que el canciller Hugo de Zela sustentará este miércoles 3 de diciembre, ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington D. C., la posición del Perú sobre el objetivo del asilo diplomático.

Esto ocurre en el marco de las acciones anunciadas por el Ejecutivo respecto del salvoconducto solicitado por el Gobierno de México a favor de la ex primera ministra Betssy Chávez —condenada a 11 años de prisión por su participación en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022—, quien permanece asilada en la embajada mexicana.

El ministerio señaló que la prioridad del canciller es “buscar consensos entre los Estados miembros para defender la esencia y el propósito original del asilo diplomático”, por lo que “tiene previsto explicar en Washington por qué el Perú considera que la Convención de Asilo de 1954 se está aplicando de manera incorrecta”.

“Esta convención se originó para proteger a perseguidos políticos y hoy en día se está utilizando para proteger a políticos que han cometido delitos comunes”, manifestó el canciller en diálogo con la prensa esta mañana.

De Zela afirmó que su presentación tendrá como propósito “proteger la figura” del asilo diplomático y garantizar que se emplee únicamente para los fines para los que fue concebido.

