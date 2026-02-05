El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que Martín Vizcarra fue dado de alta hoy y trasladado nuevamente al penal Barbadillo, luego de permanecer internado en una clínica de la capital por una intervención quirúrgica.

A través de un comunicado, la entidad precisó que “El interno Martín Vizcarra Cornejo fue dado de alta hoy y trasladado de inmediato al establecimiento penitenciario Barbadillo“. Asimismo, detalló que el exmandatario fue intervenido quirúrgicamente en la especialidad de urología en una clínica ubicada en Jesús María y que permanecía hospitalizado desde el 20 de enero.

El INPE señaló que “Vizcarra Cornejo regresa al centro penitenciario con una situación médica estable y se continuará con el monitoreo de su estado de salud, en coordinación con el Área Médica del establecimiento penitenciario Barbadillo“, conforme a los protocolos establecidos.

🔴 #AHORA Informamos sobre el estado de salud del interno Martín Vizcarra Cornejo. pic.twitter.com/Se9Tjg5fyU — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) February 5, 2026