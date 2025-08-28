El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) aprobó una modificación a la normativa de clasificación de internos para que los expresidentes de la República sean trasladados al penal de Barbadillo, ubicado en Ate, medida que ya fue aplicada en el caso del exmandatario Martín Vizcarra.

De acuerdo con lo informado, Vizcarra fue conducido a dicho establecimiento a fin de cumplir los cinco meses de prisión preventiva dictados por el Poder Judicial en el marco de los casos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua.

La institución precisó que la disposición se encuentra contenida en la Resolución Presidencial N.° 264-2025-INPE/P, que modifica la norma denominada Clasificación de Internos Procesados y Sentenciados en los Establecimientos Penitenciarios a Nivel Nacional.

Con esta reforma, se incorporó el numeral 9.11 al artículo 1 del punto 9, estableciendo que la Junta Técnica de Clasificación del Establecimiento Transitorio de Lima deberá ubicar en Barbadillo a quienes hayan ejercido la Presidencia de la República.

La medida regirá por razones de seguridad, “independientemente del régimen penitenciario y puntaje alcanzado”.

En su comunicado, el INPE resaltó el carácter inédito de esta decisión. “Por primera vez, el INPE en toda su trayectoria institucional ha decidido normal el internamiento de los expresidentes de la República en el Establecimiento Penitenciario Barbadillo, constituyendo esta acción como una medida histórica”, señala el pronunciamiento.

#INPEinforma | Comunicado en relación a nueva norma que resuelve reclusión de ex presidentes en penal Barbadillo.

Conoce las resoluciones y la directiva aquí ➡️



Resolución y directiva (10.07.2013)

🔗 https://t.co/BgE57E2x24



Resolución (26.08.2025) 🔗 https://t.co/yt8vbj7WLW pic.twitter.com/z2OVEmCcHU — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) August 27, 2025