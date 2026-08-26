La solicitud para interpelar al ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní, no continuará su trámite parlamentario luego de que el diputado de Juntos por el Perú, Luis Ángel Jibaja, retirara su firma del documento.
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