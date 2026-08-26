Congreso: Diputado Luis Ángel Jibaja decidió retirar su firma de la moción de interpelación contra el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno. La iniciativa ya no cuenta con las firmas necesarias para su procedimiento



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