El retiro de la firma de Luis Ángel Jibaja dejó la solicitud con 19 adhesiones, por debajo del mínimo requerido para su admisión en la Cámara de Diputados. (Foto: Andina)
El retiro de la firma de Luis Ángel Jibaja dejó la solicitud con 19 adhesiones, por debajo del mínimo requerido para su admisión en la Cámara de Diputados. (Foto: Andina)

La solicitud para interpelar al ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní, no continuará su trámite parlamentario luego de que el diputado de Juntos por el Perú, Luis Ángel Jibaja, retirara su firma del documento.

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