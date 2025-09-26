Delia Espinoza, exfiscal de la Nación actualmente suspendida, abrió una investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte y otros funcionarios en la víspera de su suspensión. Joseph Campos, abogado de la mandataria, calificó la situación como un “déjà vu” de lo ocurrido en 2023 con la exfiscal Patricia Benavides, quien también denunció a Boluarte poco antes de ser apartada del cargo.

Joseph Campos afirmó en RPP que esta nueva investigación, de 68 páginas, incluye hechos que ya fueron analizados previamente y que incluso condujeron al cierre de casos.

En ese sentido, la defensa legal consideró que se trata de una respuesta política y no jurídica por parte de Espinoza.

El abogado también señaló que la única acusación contra Dina Boluarte es por una supuesta omisión de funciones, sin pruebas ni elementos de convicción sólidos.

Cuestionó, además, la duración estimada de ocho meses para la investigación, considerando que, en su opinión, no hay fundamentos que justifiquen su complejidad.