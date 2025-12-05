El congresista sostuvo que la medida actual no resuelve los problemas del sector ni calma las protestas en las calles.
El congresista Jaime Quito exhortó al Congreso a reconsiderar el dictamen que amplía por un año la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), señalando que la medida no soluciona los problemas de fondo ni responde a las movilizaciones del sector artesanal.

“Esperamos que el día de hoy se pueda hacer algunas reconsideraciones del caso para poder darle a los mineros artesanales una tranquilidad mínima”, declaró Quito,

Quito también remarcó que el dictamen vigente ha generado malestar y requiere una respuesta más estructural del Parlamento.

El legislador acusó al Estado de falta de voluntad para formalizar a los mineros artesanales. “El Estado simplemente no los quiere formalizar”, afirmó, destacando que, aunque contribuyen al erario nacional, no se ha impulsado una política integral de regularización.

