La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, señaló que el Perú debe estar siempre por encima de cualquier conveniencia personal o interés particular.

Sus declaraciones fueron ofrecidas durante su visita a Tacna, en el marco de las celebraciones por el 96° Aniversario de la reincorporación de la Ciudad Heroica al territorio nacional.

En su discurso, la magistrada destacó el valor histórico de Tacna y lo puso como ejemplo de unidad y resistencia tras la Guerra del Pacífico.

“El Perú está y debe estar por encima de todo interés particular”, expresó, al subrayar que el heroísmo del pueblo tacneño constituye un referente para superar las dificultades como país.

Tello Gilardi remarcó que el espíritu de unión que caracteriza a Tacna debe servir como guía tanto para las autoridades como para la ciudadanía en general.

“Hemos estado autoridades de diferentes entidades y congresistas de diversas bancadas, juntos, siguiendo a la Bandera Nacional, rindiéndole honores, y la población se rendía ante nuestro símbolo patrio, lo que significa unidad y es a eso que debemos apostar”, manifestó.

Asimismo, la titular del Poder Judicial rindió un homenaje especial a las mujeres tacneñas, a quienes describió como “guerreras y valerosas”.

Recordó que fueron ellas quienes transmitieron el amor por la patria de generación en generación y participaron activamente en la firma del Acta de Entrega de Tacna en 1929, hito que marcó el retorno de la ciudad al Perú.

En ese contexto, hizo un llamado a reflexionar sobre el rol de la mujer en la sociedad y a erradicar la violencia de género. “Las mujeres no somos propiedad de los varones, espero que ese mensaje llegue a todo el país. ¡Qué hermoso sería si no tuviéramos más casos de feminicidio ni violencia sexual!”, sostuvo.