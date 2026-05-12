Durante su participación en el taller internacional “Building Climate Resilience Legislation”, realizado en Ciudad del Vaticano, la presidenta del Poder Judicial del Perú, Janet Tello, detalló las acciones impulsadas por esta institución para enfrentar problemas ambientales y los efectos del cambio climático en el país.
La magistrada señaló que el sistema judicial peruano ha asumido un rol activo frente a los conflictos socioambientales que afectan principalmente a poblaciones vulnerables.
En ese marco, indicó que jueces han emitido fallos y medidas orientadas a reparar daños ambientales y proteger derechos humanos.
Asimismo, recordó que en Perú no existe una norma específica denominada “Ley de Resiliencia Ambiental”, aunque precisó que el Código Penal contempla sanciones por delitos vinculados a contaminación, afectación de recursos naturales e incumplimiento de estándares ambientales por responsabilidad funcional.
Entre los casos mencionados, destacó la sentencia contra los responsables del asesinato de cuatro líderes ashéninkas de la comunidad de Saweto, quienes defendían sus bosques frente a la tala ilegal.
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