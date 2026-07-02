Los 60 Jurados Electorales Especiales concluyeron este 1 de julio la proclamación descentralizada de los resultados de cómputo de la segunda vuelta presidencial, una fase prevista en el calendario de las Elecciones Generales 2026.

El procedimiento culminó con la emisión del acta descentralizada por parte del Jurado Electoral Especial de Huánuco.

Durante este proceso, los JEE realizaron audiencias públicas en sus respectivas jurisdicciones para dar a conocer los resultados oficiales de la votación. Estas sesiones fueron transmitidas en vivo mediante las redes sociales institucionales y el portal de la entidad.

Antes de la proclamación, las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales remitieron a cada jurisdicción los reportes con el 100 % de las actas contabilizadas.

Con esa información, los órganos electorales elaboraron y suscribieron las actas correspondientes, de acuerdo con lo establecido en los artículos 316 y 317 de la Ley Orgánica de Elecciones.