El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 realizó este sábado la proclamación de los resultados descentralizados de la segunda vuelta presidencial en su jurisdicción, integrada por los distritos de Cercado de Lima, Breña y Jesús María.

Durante la audiencia pública se dio lectura al acta con los resultados consolidados de las mesas de sufragio instaladas en ese ámbito.

De acuerdo con el documento oficial, Fuerza Popular obtuvo 261.325 votos, equivalentes al 63,35 % de los votos emitidos, mientras que Juntos por el Perú alcanzó 125.127 votos, lo que representa el 30,33 %. En total se contabilizaron 386.452 votos válidos, además de 24.325 votos nulos y 1.673 votos en blanco, para un total de 412.450 votos emitidos.

El JEE informó que el padrón electoral de Lima Centro 1 estuvo conformado por 534.388 electores hábiles, de los cuales 412.450 acudieron a sufragar. Asimismo, precisó que en esta jurisdicción funcionaron 1.816 mesas de votación: 1.030 en Cercado de Lima, 431 en Jesús María y 355 en Breña.

Durante la sesión también se indicó que los personeros legales de ambas organizaciones políticas no asistieron pese a haber sido notificados, por lo que no se presentaron observaciones al acto de proclamación.