El presidente ejecutivo de Indecopi, Alberto Villanueva, rechazó haber recibido llamadas o mensajes del presidente José Jerí u otros funcionarios antes de la emisión de una resolución que benefició al establecimiento del empresario Zhihua Yang, conocida días después de una visita oficial al local Market Capón.
La aclaración fue presentada como respuesta a un oficio con preguntas puntuales sobre el expediente.
En ese marco, Villanueva indicó que se le consultó específicamente si el 6 de enero recibió alguna comunicación relacionada con dicho caso, lo cual negó de manera expresa.
Según precisó, no existió contacto telefónico ni a través de aplicaciones de mensajería, redes sociales o reuniones presenciales o virtuales, y afirmó que, de haberse producido, lo habría denunciado ante las instancias correspondientes.
