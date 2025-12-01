El presidente José Jerí destacó la “respuesta inmediata” de las fuerzas del orden en la frontera Tacna–Arica, tras el intento de un masivo grupo de migrantes en situación irregular de ingresar este lunes al Perú.

En diálogo con la prensa, el mandatario señaló que los migrantes “aprovecharon el momento” para intentar ingresar al territorio peruano; no obstante, destacó que las fuerzas del orden respondieron de inmediato tras ser desplegadas en la zona, y adelantó que se adoptarán medidas correctivas ante lo ocurrido.

El jefe de Estado añadió que está a la espera del reporte sobre las medidas correctivas aplicadas en la zona y remarcó que la declaratoria de emergencia en la frontera sur se emitió para asegurar que la medida se cumpla y no se convierta en “un saludo a la bandera”.

Asimismo, al ser consultado por la posibilidad de implementar un corredor aéreo para los migrantes, señaló que el tema está siendo evaluado por los cancilleres de Perú y Chile, en el marco del derecho internacional humanitario y respetando la autonomía de ambos países.

Jerí brindó estas declaraciones luego de encabezar la cuarta sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), en la que anunció que la primera quincena de enero se presentará el nuevo plan nacional de seguridad ciudadana, destinado a frenar y erradicar la delincuencia.