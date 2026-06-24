El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó la sanción impuesta a Juntos por el Perú por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), al ratificar una multa de S/176.550 por presuntos aportes irregulares registrados durante la campaña electoral de 2021, según información difundida por El Comercio.

De acuerdo con la ONPE, se identificaron 17 aportes que no pudieron ser verificados como válidos, ya que los supuestos aportantes negaron haber realizado dichas contribuciones.

Cabe mencionar que se detectó un caso en el que el registro correspondía a una persona fallecida antes de la fecha del presunto aporte. La sanción también incluye la pérdida del 10 % del financiamiento público directo.

El proceso se inició en marzo de 2025, cuando la ONPE abrió un procedimiento administrativo sancionador por presunta recepción de aportes de fuente prohibida. Luego del análisis de descargos y una etapa de reconsideración, el organismo confirmó la infracción en noviembre de 2025, decisión que posteriormente fue apelada por la organización política ante el JNE.

Según el análisis del tribunal electoral, no se acreditó vulneración del derecho de defensa ni prescripción del caso. El JNE concluyó que la agrupación tuvo acceso a la información necesaria para responder a las imputaciones y que los aportes observados respondían a un mismo patrón de conducta durante el financiamiento de la campaña.