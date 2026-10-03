El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lamentó el fallecimiento de Sundi Simón Kamarampi, candidato a la alcaldía del distrito de Pastaza, en la provincia de Datem del Marañón, Loreto, y pidió a las autoridades esclarecer con celeridad las circunstancias del hecho.

El organismo electoral expresó sus condolencias a la familia, al pueblo indígena Kandozi y a la organización política por la que postulaba.

Según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el candidato murió luego de que una embarcación chocara con el bote en el que viajaba .

Tras conocerse el deceso, pobladores de las comunidades nativas de Nueva Yarina y Puerto Belén se manifestaron contra la realización de las elecciones del domingo 4 de octubre, en medio de una situación de enfrentamiento que, de acuerdo con el organismo electoral, involucró a personas armadas.

Cabe precisar que en entrevista a Cosmovisión Televisión Yurimaguas, la esposa de Sundi Simón Kamarampi denunció “un posible atentado detrás del accidente fluvial” y exigió a las autoridades investigar a fondo las circunstancias del hecho.

Trabajadores son retirados

Asimismo, ante el riesgo para su integridad, seis trabajadores de la ONPE, acompañados por efectivos de las fuerzas del orden y portando el material electoral, fueron retirados de ambas comunidades y trasladados hacia Ullpayacu, capital de Pastaza.

La ODPE Alto Amazonas anunció que presentará las denuncias correspondientes ante la Policía Nacional y el Ministerio Público por presuntos delitos contra la voluntad popular.

En Nueva Yarina estaban previstas tres mesas de sufragio para 627 electores, mientras que en Puerto Belén se contemplaban dos mesas para 309 ciudadanos, un total de 936 electores.

El JNE, por su parte, rechazó cualquier acto que atente contra la vida, integridad y seguridad de las personas y solicitó al Poder Ejecutivo adoptar medidas para proteger a candidatos, miembros de mesa y ciudadanos de la zona.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad