Durante la ceremonia de entrega de credenciales organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Rafael López Aliaga fue anunciado como senador electo por Renovación Popular. Sin embargo, el exalcalde de Lima no asistió al estrado debido a que ya había comunicado formalmente su decisión de no asumir ese cargo.

En el acto protocolar se escuchó: “Senador Distrito Único Renovación Popular Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla”, pero el dirigente político no respondió al llamado.

Cabe mencionar que,días antes, había presentado un documento ante el JNE en el que desistía de ejercer el escaño correspondiente al periodo 2026-2031 y solicitaba que la credencial fuera otorgada al siguiente candidato más votado de su lista.

La renuncia forma parte de una estrategia política con miras a participar en las próximas elecciones municipales. López Aliaga busca integrar la fórmula de Renovación Popular como candidato a la tenencia de alcaldía de Lima Metropolitana.