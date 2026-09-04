El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) organizará 25 debates dirigidos a candidatos a gobernadores regionales como parte de las actividades previas a los comicios del 4 de octubre de 2026.

El cronograma empezará el 8 de septiembre en Junín y concluirá con dos jornadas destinadas a Lima Metropolitana, previstas para el 21 y 22 de septiembre.

Carlos Vilela, director nacional de Educación del JNE, explicó que estos espacios permitirán a los ciudadanos conocer los planes de gobierno y las propuestas de los postulantes.

En las regiones con mayor cantidad de candidatos se contemplan jornadas adicionales para facilitar la participación de todos.

Lima Metropolitana, Lima Provincias, Piura y Lambayeque tendrán dos fechas debido al número de postulantes. Los debates podrán ser seguidos mediante las plataformas digitales del JNE y otros medios de comunicación, además de quedar disponibles posteriormente para su consulta.

Desde el 7 de septiembre, el organismo electoral se reunirá con representantes de las organizaciones políticas para definir aspectos como la metodología, los moderadores y los participantes.