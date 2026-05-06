La Junta Nacional de Justicia cerró la etapa preliminar del caso contra Piero Corvetto y decidió continuar con una investigación formal para esclarecer los hechos. (Foto: ONPE)
La Junta Nacional de Justicia cerró la etapa preliminar del caso contra Piero Corvetto y decidió continuar con una investigación formal para esclarecer los hechos. (Foto: ONPE)

La Junta Nacional de Justicia acordó por unanimidad iniciar un procedimiento disciplinario contra Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), por la presunta comisión de una falta grave vinculada a las Elecciones Generales 2026.

La medida fue adoptada luego de que el Pleno de la JNJ diera por concluida la Investigación Preliminar n.° 018-2026-JNJ.

La decisión se basa en el Informe n.° 026-2026-GATRP-JNJ, documento que evaluó los hechos denunciados y determinó que corresponde avanzar hacia una etapa formal del proceso.

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