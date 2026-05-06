La Junta Nacional de Justicia acordó por unanimidad iniciar un procedimiento disciplinario contra Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), por la presunta comisión de una falta grave vinculada a las Elecciones Generales 2026.

La medida fue adoptada luego de que el Pleno de la JNJ diera por concluida la Investigación Preliminar n.° 018-2026-JNJ.

La decisión se basa en el Informe n.° 026-2026-GATRP-JNJ, documento que evaluó los hechos denunciados y determinó que corresponde avanzar hacia una etapa formal del proceso.