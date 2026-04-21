La Junta Nacional de Justicia (JNJ) informó que aceptó por unanimidad la renuncia de Piero Alessandro Corvetto Salinas al cargo de jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), tras los problemas técnicos y logísticos registrados durante la jornada electoral del 12 de abril de 2026.

La institución comunicó que la dimisión fue presentada el 21 de abril, y que inmediatamente se convocó a un pleno extraordinario para evaluar la situación y adoptar las decisiones correspondientes dentro de sus competencias constitucionales.

🚨 #AHORA | La Junta Nacional de Justicia informa a la opinión pública lo siguiente. pic.twitter.com/Sva5nSMYXS — Junta Nacional de Justicia (@JNJPeru) April 21, 2026

Renuncia se da tras fallas en despliegue electoral

Según la carta dirigida a la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera Vega, Corvetto explicó que su salida del cargo, que ocupaba desde el 31 de agosto de 2020, responde a los inconvenientes ocurridos durante el despliegue del material electoral en sectores de Lima Metropolitana.

El exjefe de la ONPE indicó que su renuncia busca facilitar la organización de la segunda vuelta presidencial en un escenario que permita recuperar la confianza ciudadana en el sistema electoral.

Asimismo, señaló que existen interrogantes que deberán ser esclarecidas mediante una investigación imparcial sobre la cadena logística utilizada durante el proceso electoral.

JNJ continuará investigación preliminar

En el comunicado oficial, la JNJ confirmó que continuará con la investigación preliminar contra el exfuncionario por los hechos ocurridos durante la jornada electoral.

El organismo también precisó que el acuerdo adoptado fue comunicado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y a la ONPE, conforme a los procedimientos establecidos por ley.

La salida de Corvetto se produce en medio del proceso electoral en curso, luego de reportarse fallas operativas en la distribución del material electoral durante la jornada del 12 de abril, lo que generó cuestionamientos por parte de diversos actores políticos.

El documento de renuncia ya cuenta con sello de recepción de la JNJ y se da en un contexto en el que las autoridades electorales deberán garantizar la adecuada organización de la segunda vuelta presidencial.

Las autoridades no han informado aún quién asumirá la conducción de la ONPE de manera temporal tras la salida del funcionario.