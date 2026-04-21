Una situación inusual fue advertida mientras se consultaban los resultados oficiales publicados por la ONPE.

Al buscar una mesa de sufragio específica dentro del portal, apareció un acta de escrutinio con agrupaciones políticas que no forman parte del proceso electoral.

El hecho fue expuesto durante una transmisión de Canal N, donde la conductora explicó que ingresó a la mesa 086793, señalada como correspondiente a New Jersey. Luego de descargar el archivo adjunto, mostró que el documento contenía nombres ajenos a la contienda.

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Usuarios detectaron un acta con partidos inexistentes en la web de la ONPE durante el conteo de votos de las Elecciones 2026



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/hrg1h9s6jY pic.twitter.com/oLZmZulUIW — Canal N (@canalN_) April 21, 2026

Entre las organizaciones que figuraban en el acta aparecían “El Porvenir de los Terbanos”, “No olvides nunca respirar” y “Jóvenes del mañana”, además de símbolos no vinculados a partidos inscritos oficialmente.

Según se observó en pantalla, el archivo también mostraba firmas de miembros de mesa y una estructura similar a la de un acta regular.

La ONPE cambió el acta minutos después

Minutos después de que el caso se hiciera público, el documento visualizado en el portal fue reemplazado. En lugar del archivo cuestionado, la plataforma mostró un acta que sí correspondería al proceso electoral y con organizaciones políticas oficiales.

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