La Junta Nacional de Justicia puso en marcha el concurso público de méritos para designar al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, luego de la renuncia de Piero Corvetto.

El proceso ya fue aprobado por la entidad y contempla distintas etapas de evaluación para definir al reemplazo del titular saliente.

Según el cronograma, la convocatoria fue publicada el 29 de abril. El pago por derecho de inscripción se realizó del 30 de abril al 7 de mayo, mientras que la inscripción y presentación de documentos de aptitud estuvo habilitada desde el 2 de mayo hasta las 12:00 horas del 8 de mayo. La relación de postulantes aptos se dará a conocer el 18 de mayo.

La evaluación de conocimientos está programada para el 21 de mayo y ese mismo día se publicarán los resultados. Luego continuará la revisión curricular, que incluye la entrega digital de documentos entre el 22 y 26 de mayo, seguida por la presentación del plan de trabajo del 09 al 11 de junio y su sustentación el 16 de junio.

La etapa final contempla entrevistas personales y pruebas de confianza. Los postulantes deberán presentar declaraciones patrimoniales y de intereses el 22 y 23 de junio, además de someterse a evaluaciones psicológicas y psicométricas el 24 de junio.

El cuadro de méritos, la votación final y los resultados se publicarán el 02 de julio, mientras que la juramentación del nuevo jefe de la ONPE fue fijada para el 03 de julio.

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