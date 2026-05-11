En medio de escenas de dolor, acompañado de sus familiares y amigos, la mañana de este lunes le dieron el último adiós al vigilante Juan Martínez Torres (54), quien fue atropellado en la urbanización Las Palmas del Golf, en el distrito de Víctor Larco Herrera, y que terminó falleciendo tras permanecer cinco días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Belén de Trujillo.

Los restos de Martínez Torres partieron desde su vivienda en la calle Bombay, en la urbanización Santa Isabel, en Trujillo, acompañado de sus seres queridos. En el camposanto Parque Eterno, en Huanchaco, los deudos protagonizaron escenas de dolor .

Foto: NoticiasTrujillo

Dolor

Los familiares del agente de seguridad optaron por llevar un polo de color blanco con el mensaje: “Justicia. Juan Martínez”. “Lo recordaremos como una persona muy alegre. Queremos justicia y lucharemos hasta el último. Te vas y nos dejas con un dolor grande en el corazón”, indicó una de las hermanas de Martínez Torres.

Foto: Ozono Televisión

También exigieron que a la empresa Maricsa Polet Alfaro Cerna (32), responsable del accidente de tránsito, vaya a prisión.

Justicia

Alexandra Martínez, sobrina del agente de seguridad, se dirigió al fiscal provincial Joan Balladares, quien tiene a cargo el caso, para que se recalifique el delito de homicidio culposo a homicidio doloso contra la investigada. “El fiscal está poniendo que es homicidio culposo, pero nosotros queremos que le pongan un homicidio doloso. Porque no me parece, para la otra parte es muy beneficioso lo que el fiscal está pidiendo”, indicó.

Foto: Ozono Televisión

Asimismo, esperan que la Fiscalía disponga su detención inmediata y sea llevada a una comisaría o tenga resguardo policial las 24 horas en su predio, porque temen que fugue. “Ella puede salir tranquilamente de su casa. Nosotros queremos que la pongan a disposición en una comisaría o pongan oficiales las 24 horas hasta el día de la audiencia (28 de mayo), para poder tener tranquilidad como familiares de que ella estará (presente) el día del juicio”, remarcó.

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