El legislador Jorge Montoya se refirió a la investigación que involucra a la parlamentaria Francis Paredes por presunta organización criminal y sostuvo que el Congreso debe responder con rapidez frente a las acusaciones.

En declaraciones a la prensa, Montoya indicó que, de confirmarse los señalamientos realizados por la Fiscalía y la Policía, corresponde que se tomen medidas inmediatas contra la congresista.

“Si es cierta la denuncia, debería estar detenida y puesta a disposición del juez para que decida si corresponde prisión preventiva”, afirmó.

El parlamentario también consideró que la Comisión de Ética del Congreso debe actuar de inmediato para revisar la situación de Paredes, quien actualmente preside la Comisión de Salud del Parlamento.

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