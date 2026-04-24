El congresista Jorge Montoya, de Honor y Democracia, manifestó su respaldo a la decisión del Jurado Nacional de Elecciones de declarar inviables las elecciones complementarias dentro del proceso general del 2026.

Montoya señaló que una nueva jornada parcial no corresponde luego de una elección ya realizada.

Al explicar su posición, sostuvo lo siguiente: “Estoy de acuerdo, no se pueden hacer elecciones partidas, ya no son limpias, la gente está influenciada por los resultados”.

Pese a coincidir con la medida, el legislador insistió en sus críticas al proceso del 12 de abril y afirmó que hubo irregularidades sin una respuesta oportuna. También recordó que antes propuso la separación de funcionarios de la ONPE, entre ellos Piero Corvetto, planteamiento que no avanzó en el Congreso.

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