El congresista José Arriola (Podemos Perú) fue elegido esta mañana presidente de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad para el Periodo Anual de Sesiones 2025-2026.

En la sesión de instalación, también se designó a la legisladora Marleny Portero (Acción Popular) como secretaria de la comisión. La vicepresidencia quedó vacante debido a que un grupo parlamentario aún no acreditó a sus integrantes ante este grupo de trabajo, por lo que el cargo será elegido en una próxima reunión, una vez que el pleno del Congreso realice la incorporación correspondiente.

Con esta elección, la comisión queda habilitada para iniciar su labor legislativa enfocada en promover políticas, leyes y acciones en beneficio de la inclusión social, la equidad y la protección de los derechos de las personas con discapacidad en el país.

