Durante una actividad oficial relacionada con programas de electrificación, el presidente José María Balcázar sostuvo que los resultados de las recientes elecciones evidencian un rechazo de los jóvenes hacia figuras políticas sin preparación.

“Las últimas elecciones que hemos tenido son un claro ejemplo de lo que quieren los jóvenes del Perú; ya no quieren políticos improvisados”, señaló el mandatario.

El mandatario también mencionó las movilizaciones juveniles registradas en Lima y otras regiones como una señal de que existe una demanda de cambios en el país.

Balcázar rechazó los enfrentamientos políticos y remarcó la importancia de alcanzar acuerdos.

“Yo no quiero eso, yo lo que quiero es el diálogo permanente entre las gentes. Con diálogo se consiguen muchas cosas”, expresó. Asimismo, indicó que conversó con el presidente del Consejo de Ministros para priorizar proyectos de electrificación.

No dejes de leer: