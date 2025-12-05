El congresista José Cueto manifestó su desacuerdo con la decisión del Pleno del Congreso de extender por un año la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), medida que, de aprobarse en segunda votación, lo mantendría activo hasta fines de 2026.

“No estoy de acuerdo con eso. Pero en fin, si es lo que ha aprobado el Pleno, tendrá que aceptarse. Esa es la dictadura de los votos, como se dice”, afirmó Cueto.

El legislador mostró su sorpresa ante la suspensión del Pleno sin un cierre formal, advirtiendo que esto podría permitir que la segunda votación se realice rápidamente, incluso hoy mismo.

Cueto también recordó que si la segunda votación no se concreta antes del fin de la legislatura ordinaria, la ley no podría publicarse y el Reinfo perdería vigencia el 31 de diciembre.