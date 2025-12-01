El congresista José Cueto, integrante de Honor y Democracia, se pronunció sobre el caso difundido por Cuarto Poder, que señala que personal de la Comisión VRAEM habría participado en actividades partidarias en un local de Fuerza Popular durante el horario laboral.

En Canal N, el parlamentario calificó el hecho como “terrible” y señaló que “de oficio la Fiscalía podría abrir investigación”.

José Cueto, congresista, sobre trabajadores del Parlamento que operan en local de Fuerza Popular en horario laboral: De oficio la Fiscalía podría abrir investigación



El legislador sostuvo que Recursos Humanos del Congreso debe iniciar una investigación preliminar para determinar si los trabajadores se encontraban de licencia o vacaciones. Indicó que, de no ser así, el reportaje evidenciaría un uso indebido de recursos públicos por parte del personal involucrado.

Cueto también advirtió que la responsabilidad no solo recaería en los trabajadores señalados, sino que debería evaluarse el posible rol de Fuerza Popular en la asignación de tareas partidarias.