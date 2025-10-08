El presidente del Congreso, José Jerí Oré, anunció la convocatoria a una mesa de trabajo interinstitucional con el objetivo de coordinar acciones conjuntas frente al incremento de la inseguridad en el transporte público.

A la cita han sido invitados el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana; el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez; y la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello.

El encuentro, denominado III Mesa de Trabajo – Seguridad Ciudadana en el Sector Transporte, se llevará a cabo el jueves 9 de octubre de 2025, a las 8:00 a. m., en el Palacio Legislativo.

En el oficio de convocatoria remitido por la Presidencia del Congreso, Jerí expresó su “preocupación ante la grave crisis del transporte urbano, a raíz del incremento de extorsiones, amenazas y asesinatos perpetrados por organizaciones criminales”.

Asimismo, subrayó la urgencia de coordinar esfuerzos entre los poderes del Estado para garantizar la seguridad y estabilidad de miles de conductores.

El documento incluye también las actas y compromisos asumidos en anteriores reuniones, con un llamado a las entidades involucradas a cumplir con las medidas acordadas. Según se precisa, la convocatoria busca consolidar los avances obtenidos y reforzar el trabajo conjunto frente al crimen organizado.

Durante su pronunciamiento, el titular del Legislativo señaló que “hay voluntad desde el Parlamento de trabajar todo lo que estamos diciendo. El mensaje debe ser de unidad. Trabajemos codo a codo para conseguir los objetivos progresivamente”.