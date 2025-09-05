El titular del Congreso, José Jerí, afirmó que el Parlamento cumplió con los docentes jubilados al aprobar la iniciativa que asegura una pensión adecuada.

“Hoy es un día importante. Yo siempre les voy a pedir que sigan creyendo en el Congreso. Tiene la capacidad de mejorar y corregir sus errores y hoy es una muestra de ello”, señaló en presencia de maestros cesantes reunidos en el Hall de los Pasos Perdidos.

La medida fue aprobada en segunda votación con 66 votos a favor y comprende los Proyectos de Ley 3864/2022-CR, 4786/2022, 8911/2024-CR y otros. El dictamen busca garantizar un ingreso que cubra las necesidades básicas de los educadores en retiro.

Jerí estuvo acompañado de congresistas impulsores de la propuesta como Segundo Quiroz Barboza, Waldemar Cerrón Rojas, Alex Paredes Gonzáles y Edgar Tello Montes.