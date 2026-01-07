El presidente José Jerí lideró operativos inopinados en distintos sectores del distrito de San Martín de Porres, acompañado por el comandante general de la Policía Nacional, Oscar Arriola.

Durante la jornada, el mandatario supervisó el despliegue de unidades tácticas y las acciones de control territorial ejecutadas por las fuerzas del orden en esta jurisdicción de Lima Norte.

Uno de los puntos visitados fue la cuadra 25 de la avenida José Granda, donde, en el marco del estado de emergencia, la Policía intervino una vivienda y halló cartuchos de dinamita, un arma de fuego, municiones y equipos celulares, además de detener a dos personas.

Posteriormente, el jefe de Estado recorrió a pie avenidas como Habich, Panamericana Norte y Universitaria, entre otras, donde la Policía y las Fuerzas Armadas desarrollaban un megaoperativo.

