El presidente de la república, José Jerí, inició hoy una serie de visitas inopinadas a hospitales de Lima Metropolitana para conocer directamente el estado de la atención en los servicios de salud y levantar un diagnóstico sobre las principales deficiencias del sistema.

Durante estas inspecciones, el mandatario explicó que el objetivo es observar de primera mano los problemas existentes y trabajar en soluciones inmediatas.

“Lo que estamos iniciando es una serie de visitas a los principales hospitales de la capital para ver directamente las deficiencias del sistema de salud, con el fin de mejorar y trabajar en conjunto por soluciones inmediatas” , señaló.

El primer establecimiento visitado fue el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, en Jesús María, donde constató la saturación del área de Emergencias y dialogó con pacientes, médicos y personal de enfermería durante un recorrido realizado en horas de la madrugada.

También se visitó el Hospital Nacional Dos de Mayo para evaluar las condiciones de atención y recoger testimonios de usuarios y familiares.

Según se informó, la información recogida servirá para sustentar una normativa que el Ejecutivo viene trabajando y que será publicada en los próximos días, orientada a mejorar la atención y fortalecer la capacidad operativa de los hospitales.