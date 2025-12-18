El presidente de la República, José Jerí, sostuvo que el Acuerdo Fiscal por el Crecimiento Sostenible debe consolidarse como una política de Estado con continuidad más allá de los cambios de gobierno y escenarios económicos.

Durante un espacio de diálogo técnico, enfatizó que el objetivo es construir una herramienta de largo plazo que no dependa de coyunturas ni de una sola administración.

El mandatario señaló que este pacto debe elaborarse con la participación de todos los sectores y mantenerse como una agenda pública compartida. Indicó que su propósito central es asegurar estabilidad macroeconómica y sostenibilidad fiscal, sin perder de vista las demandas sociales acumuladas.

Jerí remarcó que la responsabilidad fiscal debe ir acompañada de un enfoque social progresivo. Explicó que la postergación de demandas sociales ha generado una presión creciente y que las respuestas del Estado deben darse de manera gradual, de acuerdo con la capacidad real de los ingresos públicos y el crecimiento económico.