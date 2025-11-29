El presidente José Jerí anunció que solicitará al Congreso avanzar con la reforma que propone asignar a las Fuerzas Armadas la responsabilidad directa del resguardo de las fronteras.

La iniciativa, actualmente en la Comisión de Constitución, podría ser sometida a votación antes de la quincena de diciembre, según informó el mandatario.

Durante su visita a Tumbes, Jerí señaló que las zonas limítrofes requieren un despliegue estatal permanente, algo que hoy no ocurre. Explicó que el proyecto busca otorgar atribuciones formales a la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea para el control fronterizo, mientras que la Policía Nacional se enfocaría en tareas de orden interno y seguridad ciudadana.

El jefe de Estado indicó que estas medidas buscan revertir el abandono histórico de las regiones fronterizas, donde se reforzará la dotación policial y el equipamiento para los patrullajes.

Jerí confirmó además que se tiene prevista una reunión binacional con Ecuador. En ese encuentro, se debatirán temas vinculados al tránsito fronterizo, acuerdos municipales y acciones para enfrentar la migración irregular.