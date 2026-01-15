El presidente de la república, José Jerí, afirmó que el Poder Ejecutivo continúa comprometido con una labor articulada con todas las regiones del país y con la atención de sus principales demandas, postura que —según indicó— se viene reflejando en sus recorridos a nivel nacional.

Durante su discurso en la juramentación de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), el mandatario señaló: “Tienen la plena disposición del Gobierno de colaborar con ustedes, de redoblar los esfuerzos en las inversiones, en las atenciones en cada una de las regiones según lo vayan planificando”.

En ese contexto, Jerí sostuvo que la gira nacional le permitió ratificar las potencialidades de cada región y la importancia de una planificación más firme del desarrollo territorial. En esa línea, remarcó: “Tenemos que planificar el desarrollo de una manera más agresiva y contundente, que nos permita sacar la fortaleza de cada una de nuestras regiones, saber explotar de forma responsable nuestras potencialidades”.

Finalmente, indicó que el Gobierno seguirá coordinando para alcanzar los resultados que la población demanda y fortalecer la articulación intergubernamental.

En el mismo acto, se informó que el gobernador regional de Piura, Luis Neyra, asumió la presidencia de la junta directiva de la ANGR para el periodo 2026, en reemplazo de Koki Noriega, gobernador regional de Áncash.