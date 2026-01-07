El presidente José Jerí sostuvo un encuentro oficial con José Antonio Kast, mandatario electo de Chile, en Palacio de Gobierno.

Previo a esta cita, Kast realizó actividades en un hotel del distrito de San Isidro, donde se reunió con el Consejo Empresarial Chileno-Peruano. Este diálogo permitió intercambiar perspectivas sobre el futuro económico y empresarial de la región.

José Antonio Kast fue elegido presidente de Chile en segunda vuelta el 14 de diciembre. Su toma de mando está programada para el 11 de marzo de 2026, marcando el inicio de su gestión como líder del Partido Republicano.