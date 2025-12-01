El presidente de la república, José Jerí Oré, sostuvo una reunión con representantes del gremio de transportistas en el patio de maniobras de una empresa ubicada en Santa Clara, en Ate.

El encuentro se realizó en el contexto de las acciones impulsadas por el Ejecutivo para reforzar la seguridad ciudadana y detener las extorsiones.

Durante la visita, el jefe de Estado recorrió las instalaciones de la empresa Trans Servis Canadá S.A., acompañado por Ricardo Pareja, representante de la Cámara de Transporte Urbano de Lima y Callao.

En el lugar, el mandatario y Pareja observaron el funcionamiento del servicio y verificaron la salida habitual de las unidades que cubren la ruta Ate-Callao.

Ambos destacaron la importancia de mantener la continuidad del transporte urbano en medio de las medidas de seguridad implementadas.